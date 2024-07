Das Wetter in Bayern: Sonnig bei 23 bis 29 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Vormittag an den Alpen vereinzelt noch Hochnebel. Ansonsten sehr sonnig bei 23 bis 29 Grad. In der sternenklaren Nacht Temperaturrückgang auf Tiefstwerte um 13 Grad. Die Aussichten bis Donnerstag: viel Sonne, am Mittwochabend sind lokale Gewitter möglich. Der Donnerstag wird wechselhaft. Tageshöchstwerte zwischen 26 und 32 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.07.2024 10:00 Uhr