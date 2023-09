Das Wetter in Bayern: sonnig bei 23 bis 28 Grad

Das Wetter in Bayern: Nach Auflösung örtlicher Nebelfelder sonnig bei Höchstwerten von 23 bis 28 Grad. Ab Nachmittag am westlichen Alpenrand lokale Schauer oder Gewitter möglich. In der Nacht meist klar, zum Morgen hin lokal Nebel bei Tiefstwerten um 13 Grad. Bis Montag nach örtlichem Frühnebel weiter oft sonnig bei 23 bis 28 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.09.2023 06:00 Uhr