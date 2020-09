Nachrichtenarchiv - 09.09.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Sonnig bei Höchstwerten von 23 bis 27 Grad. Auch morgen freundlich, örtlich aber leicht erhöhte Schauerneigung, 18 bis 24 Grad. Am Freitag und Samstag in den Alpen einzelne Schauer, sonst heiter, bis 28 Grad. Nachts Abkühlung auf 15 bis 8 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.09.2020 06:00 Uhr