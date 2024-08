Das Wetter in Bayern: Sonnig bei 22 bis 26 Grad

Das Wetter in Bayern: Sonnig mit einigen, meist hohen Wolken bei 22 bis 26 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um 13 Grad. Morgen und am Samstag scheint oft die Sonne bei bis zu 33 Grad, am Samstagabend an den Alpen lokale Wärmegewitter möglich. Am Sonntag unbeständig mit teils kräftigen Gewittern. Nur noch 20 bis 26 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.08.2024 11:15 Uhr