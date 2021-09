Das Wetter in Bayern: Sonnig bei 22 bis 25 Grad

CDU pocht auf weiterreichendes Recht auf Abfrage des Impfstatus

Berlin: In der Diskussion um ein Recht auf Abfragen des Covid-Impfstatus von Beschäftigten dringt die CDU auf eine weiterreichende Lösung. Den aktuellen Kompromiss in der Koalition nannte Bundeswirtschaftsminister Altmaier einen ersten wichtigen Schritt. Diesem müssten aber weitere folgen. Es gehe um den Gesundheitsschutz Tausender Menschen bei der Arbeit, so der CDU-Politiker. Auch Gesundheitsminister Spahn - ebenfalls CDU - äußerte die Hoffnung, dass die SPD sich noch bewegt. Vorgesehen ist bisher, dass Beschäftigte in Kitas, Schulen und Pflegeheimen Auskunft über ihren Impfstatus geben müssen. Die CDU will diese Pflicht noch auf andere Berufsgruppen ausdehnen, stößt beim Koalitionspartner SPD jedoch auf Widerstand.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.09.2021 12:00 Uhr