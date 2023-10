Das Wetter in Bayern: sonnig bei 21 bis 27 Grad

Das Wetter in Bayern: Viel Sonnenschein bei höchstens 21 bis 27 Grad, nur im Osten einige wenige Wolkenfelder. In der Nacht überwiegend klar bei Tiefstwerten um 11 Grad. Bis übermorgen vor allem im Süden sonnig, im Norden teils wolkig, gelegentlich Schauer. Ab Samstag zunehmend bewölkt, von Nordwesten her zieht Regen auf. Höchstwerte in den nächsten Tagen 16 bis 27 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.10.2023 11:00 Uhr