Das Wetter in Bayern: sonnig bei 20 bis 26 Grad

Das Wetter in Bayern: Zunächst mancherorts noch neblig, dann oft sonnig und nur wenige Wolken. An den Alpen sind später einzelne Schauer und Gewitter möglich. Höchstwerte 20 bis 26 Grad. In der Nacht meist klar, gegen Morgen vor allem im Süden Nebel. Tiefstwerte um 11 Grad. In den nächsten Tagen sonnig bei 24 bis 29 Grad, vor allem am Montag kann es vereinzelt schauern oder gewittern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.09.2023 06:00 Uhr