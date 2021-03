Das Wetter in Bayern: sonnig bei 20 bis 24 Grad

Stiko-Chef Mertens hält Vertrauensverlust in Astrazeneca für denkbar

Berlin: Für den Vorsitzenden der Ständigen Impfkommission, Mertens, sind die Folgen des Astrazeneca-Beschlusses schwer abzusehen. Nach der erneuten Änderung der Impfempfehlung mit dem Vakzin, könne es sein, dass dadurch Vertrauen schwindet, sagte Mertens den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Gleichzeitig lobte er aber auch die Entscheidung. In jedem Fall habe die Kontrollfunktion des Paul-Ehrlich-Instituts funktioniert, so der Stiko-Chef. Bayerns Gesundheitsminister Holetschek plädierte in einer ersten Reaktion für mehr Flexibilität bei den Impfungen. Im ZDF sagte er, zwar sei es richtig, die Impfempfehlung zu ändern. In Zukunft müssten aber klare und eindeutige Botschaften gefunden werden, um das Vertrauen in die Impfkampagne zu stärken. Zudem solle auch allen Menschen, die sich für den Impfstoff entscheiden, ein Angebot gemacht werden können, so der CSU-Politiker.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.03.2021 07:00 Uhr