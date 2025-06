Das Wetter in Bayern: sonnig bei 19 bis 26 Grad

Das Wetter in Bayern: zunehmend sonnig, nur an den Alpen diesig. Höchstwerte zwischen 19 und 26 Grad. Kommende Nacht meist klar. Abkühlung auf 14 bis 7 Grad. Ab morgen viel Sonnenschein und stetig steigende Temperaturen. Am Freitag erstmals über 30 Grad. Am Samstag vereinzelt Hitzegewitter am Nachmittag.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.06.2025 13:00 Uhr