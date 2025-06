Das Wetter in Bayern: sonnig bei 19 bis 26 Grad

Das Wetter in Bayern: Bis zum Nachmittag überall sonnig. Maximal 19 bis 26 Grad. In der sternenklaren Nacht Abkühlung auf 14 bis 7 Grad. Bis zum Wochenende viel Sonne, ab Samstag örtlich Hitzegewitter. Es wird wärmer, am Freitag und Samstag sind über 30 Grad möglich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.06.2025 10:00 Uhr