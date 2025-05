Das Wetter in Bayern: sonnig bei 19 bis 26 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag überwiegend sonnig bei 19 bis 26 Grad. Morgen teils sonnig, teils wolkig; ab dem Nachmittag an den Alpen vereinzelt Regen, im östlichen Mittelgebirgsraum ganz vereinzelte Schauer möglich. Auch Freitag und Samstag teils sonnig, teils bewölkt - dabei im Westen Bayerns öfter Sonne als im Osten. Vereinzelt Regen an den Alpen, Höchstwerte 13 bis 21 Grad

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.05.2025 12:00 Uhr