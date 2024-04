Das Wetter in Bayern: sonnig bei 19 bis 24 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute meist freundlich, örtlich lockere Wolkenfelder, Erwärmung auf 19 bis 24 Grad. In der Nacht Abkühlung auf bis zu 9 Grad. Bis Mittwoch weiterhin meist sonniges Wetter bei Höchstwerten von 23 bis 28 Grad. Am Donnerstag allmählich zunehmende Schauer- und Gewitterneigung und etwas kühler.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.04.2024 10:15 Uhr