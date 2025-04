Das Wetter in Bayern: Sonnig bei 19 bis 23 Grad

Das Wetter in Bayern: Bis zum Abend kaum Wolken, nur an den Alpen und im Bayerischen Wald sind Schauer oder Gewitter möglich, lokal mit der Gefahr von Starkregen. Höchstwerte 19 bis 23 Grad. In der Nacht Abkühlung auf 9 bis 2 Grad. Bis Donnerstag sonnig und mit 20 bis 29 Grad noch wärmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.04.2025 15:00 Uhr