Das Wetter in Bayern: sonnig bei 18 bis 24 Grad

Kurzmeldung ein/ausklappen Bundeswehr soll Nato-Gipfel in Litauen absichern

Berlin: Die Bundeswehr wird den Nato-Gipfel in Litauen absichern. Bundesverteidigungsminister Pistorius kündigte an, dass die Truppe dabei auch das Luftabwehrsystem Patriot benutzen wird. Derzeit ist die Bundeswehr in Polen und der Slowakei mit den Patriots im Einsatz, um die Nato-Ostflanke wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine abzusichern. Daher soll das Luftabwehrsystem aus der Slowakei nach Litauen verlegt werden, um das Gipfeltreffen der westlichen Verteidigungsgemeinschaft in Vilnius im Juli abzusichern. Pistorius kündigte weiteren Schutz aus der Luft und von der See aus an, ohne weitere Einzelheiten mitzuteilen. Bei seinem Besuch in Estland hatte Bundeskanzler Scholz erklärt, Deutschland sei bereit, so wörtlich, "jeden Quadratzentimeter Nato-Territorium gegen Angriffe zu verteidigen".

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.05.2023 06:15 Uhr