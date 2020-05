Nachrichtenarchiv - 07.05.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Sonnig und mild bei maximal 18 bis 22 Grad. In der überwiegend klaren Nacht kühlt es bis auf 6 Grad ab. Morgen freundlich mit nur einigen lockeren Wolkenfeldern. Am Wochenende unbeständig mit Sonne, Wolken, Schauern und Gewittern. Tageshöchstwerte 20 bis 26 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.05.2020 11:00 Uhr