Nachrichtenarchiv - 13.06.2021 15:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Meist sonnig bei 17 bis 25 Grad. In der Nacht klar, Abkühlung auf 11 bis 6 Grad. In den folgenden Tagen weiter viel Sonnenschein. Morgen maximal 23 bis 27 Grad, dann noch wärmer, bis 32 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.06.2021 15:30 Uhr