Das Wetter in Bayern: Sonnig bei 17 bis 25 Grad

Das Wetter in Bayern Viel Sonne, nachmittags und abends sind an und in den Alpen ganz vereinzelte Schauer oder Gewitter möglich. Dazu weht ein lebhafter Wind. Höchstwerte 17 bis 25 Grad. In der Nacht klar bei 10 bis 2 Grad. So bleibt es bis Mittwoch: sonnig, trocken, windig bei 16 bis 24 Grad.

Sendung: Bayern 1 Nachrichten, 11.05.2025 05:00 Uhr