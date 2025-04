Das Wetter in Bayern: sonnig bei 16 bis 23 Grad

Das Wetter in Bayern: In der sternenklaren Nacht kühlt es auf 9 bis -1 Grad ab. Am Tag sehr sonnig bei 16 bis 23 Grad. Am Samstag ziehen dichte Wolken durch; es bleibt meist trocken. Am Sonntag wieder mehr Sonnenschein, aber bei Höchstwerten von 5 bis 12 Grad wird es deutlich kühler.

