Nachrichtenarchiv - 11.04.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Viel Sonnenschein bei 16 bis 22 Grad. In der Nacht Abkühlung auf 4 Grad. Auch in den nächsten Tagen oft sonnig und warm. Am Ostermontag vorübergehend Schauer, am Dienstag nur noch 7 bis 11 Grad. In den Nächten plus 9 bis minus 1 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2020 10:00 Uhr