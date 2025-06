Das Wetter in Bayern: sonnig bei 16 bis 22 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag und Abend meist Sonne. In einigen Landesteilen auch bewölkt - bei 16 bis 22 Grad. In der Nacht kühlt es auf 11 bis 4 Grad ab. Morgen dann im Süden überwiegend sonnig, sonst auch Wolken. Am Mittwoch und Donnerstag bayernweit viel Sonne. Bis zu 29 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2025 15:00 Uhr