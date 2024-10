Das Wetter in Bayern: sonnig bei 16 bis 22 Grad

Das Wetter in Bayern: Nach örtlichem Frühnebel vielerorts sonnig. Vor allem in Unterfranken Regen und lebhafter Wind. Höchstwerte 16 bis 22 Grad. Die Aussichten bis Samstag: Morgen bei starkem bis stürmischem Wind schauerartiger Regen. An den Alpen auch länger anhaltend. Auch Freitag noch vereinzelt Regen, am Nachmittag sonnige Abschnitte. Am Samstag meist trocken mit mehr Sonne als Wolken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2024 06:00 Uhr