Das Wetter in Bayern: sonnig bei 15 bis 20 Grad

Das Wetter in Bayern: Auch heute bleibt es teils wolkig, teils sonnig. Die Höchstwerte liegen am Tag zwischen 15 Grad im Landkreis Hof und 20 Grad örtlich im Süden Bayerns. In der kommenden Nacht kühlt es dann wieder auf 6 Grad ab. In den nächsten Tagen wieder viel Sonne bei maximal 16 bis 24 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.10.2023 09:45 Uhr