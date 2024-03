Das Wetter in Bayern: Sonnig bei 14 bis 19 Grad

Das Wetter in Bayern: verbreitet sonnig, örtlich halten sich noch Nebelfelder oder harmlose Quellwolken; die Luft erwärmt sich auf 14 bis 19 Grad. In der Nacht klar oder locker bewölkt, zum Morgen hin in im Allgäu etwas Regen möglich. Tiefstwerte um 5 Grad. Morgen teils freundlich, teils auch Schauer oder Gewitter. Am Freitag weitgehend trocken, am Samstag wieder unbeständig mit Schauern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.03.2024 09:45 Uhr