Das Wetter in Bayern: sonnig bei 14 bis 17 Grad

Russland meldet Geländegewinne in der Ost-Ukraine

Moskau: Russland meldet weitere Geländegewinne im Osten der Ukraine. Der Sprecher des russischen Verteidigungsministers sagte, Kämpfer der selbst ernannten Volksrepublik Donezk seien weitere vier Kilometer in ukrainisches Gebiet vorgerückt. Es werde um die Eroberung dreier Dörfer in der Nähe der Stadt Donezk gekämpft. Nach Angaben aus Moskau haben die Kämpfer im Gebiet Luhansk die Kontrolle über mindestens drei weitere Siedlungen erlangt. Bei den Kämpfen seien mehr als 40 Soldaten der Ukraine und Militärflugzeuge - so wörtlich - zerstört worden. Eine unabhängige Bestätigung dieser Angaben gibt es bislang nicht. Unterdessen hat der ukrainische Präsident Selenskyj den russischen Staatschef Putin erneut zu direkten Verhandlungen aufgerufen. Bei einem Treffen mit Putin sei er bereit, auch über den Status der von Russland annektierten Krim und der Separatisten-Gebiete im Donbass zu sprechen, sagte er in einem Interview.

Quelle: BR24 Nachrichten, 22.03.2022 10:45 Uhr