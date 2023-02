Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: Sonnig bei 0 bis 5 Grad

Das Wetter in Bayern: Viel Sonne bei 0 bis 5 Grad. Später von Hessen her Wolken. In der Nacht überwiegend trocken bei Tiefsttemperaturen um -7 Grad. Morgen im Norden Frankens und der Oberpfalz überwiegend bewölkt, sonst meist freundlich. Am Samstag von der Rhön bis zum Bayerischen Wald ganz vereinzelt Regen, sonst mehr Sonne als Wolken. Am Sonntag in Teilen Schwabens und Oberbayerns freundlich, sonst oft trüb mit örtlichem Regen. Tagsüber 1 bis 9 Grad. Nachts vielerorts Frost.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.02.2023 11:45 Uhr