Das Wetter in Bayern: sonnig bei 0 bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute überwiegend sonnig und durchweg trocken, stellenweise auch zäher Nebel. Die Höchstwerte bei 0 Grad in Nebelgebieten, vor allem an der Donau, und 12 Grad in den höheren Lagen des Bayeischen Waldes. Bis Mittwoch zumeist sonnig mit nur wenigen Wolken, in den Niederungen teilweise Nebel und Hochnebel, auf den Bergen sonnig. Höchstwerte minus 2 bis plus 8 Grad. In den Nächten 0 bis minus 8 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.01.2025 10:00 Uhr