Das Wetter in Bayern: sonnig, am Wochenende noch wärmer

Das Wetter in Bayern: Auch heute ist es verbreitet sonnig und warm. Einige Wolken gibt es vor allem an den Alpen. Die Höchstwerte liegen zwischen 23 und 29 Grad. In der Nacht kühlt es ab auf 16 bis 7 Grad. Auch das Wochenende wird sonnig und noch ein bisschen wärmer als heute. Schauer oder Gewitter gibt es morgen - wenn überhaupt - an den Alpen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.06.2025 10:00 Uhr