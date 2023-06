Das Wetter in Bayern: Sonnig, am Nachmittag im Süden einige Wolken, 20 bis 26 Grad

Kurzmeldung ein/ausklappen Bei Brand in Flüchtlingsunterkunft in Thüringen stirbt ein Mensch

Apolda: Bei einem Feuer in einer Flüchtlingsunterkunft in Apolda in Thüringen ist eine tote Person gefunden worden. Berichte, wonach es sich dabei um ein Kind handeln soll, bestätigte die Polizei bislang nicht. Aber ein neunjähriges ukrainisches Kind wird vermisst. Zehn Menschen mussten medizinisch versorgt werden. Nach Angaben der Polizei war das Feuer am frühen Morgen im Wohnbereich der Unterkunft in Apolda ausgebrochen. Die Brandursache sei bislang unklar. Die Kriminalpolizei ermittle. In der Unterkunft leben etwa 300 Menschen. Da das Gebäude nach dem Feuer unbewohnbar sei, würden die Menschen mit Bussen in eine Erstaufnahme für Geflüchtete nach Hermsdorf im Saale-Holzland-Kreis gebracht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.06.2023 12:00 Uhr