Das Wetter in Bayern: sonnig, 27 bis 33 Grad

Das Wetter in Bayern: Viel Sonne, nur vereinzelt von Westen her Wolken. Höchstwerte zwischen 27 und 33 Grad. In der Nacht überwiegend klar und Abkühlung auf 19 bis 10 Grad. Morgen ähnlich, im Süden womöglich etwas diesig wegen des Saharastaubs. Am Nachmittag vereinzelt erste Hitzegewitter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2025 12:00 Uhr