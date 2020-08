Das Wetter in Bayern: Sonnenschein bei 30 bis 36 Grad

Nachrichtenarchiv - 01.08.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Sonnig bei 30 bis 36 Grad, am Nachmittag in der Westhälfte und an den Alpen lokale Gewitter möglich. In der Nacht einzelne Gewitter, Tiefstwerte um 18 Grad. Die Aussichten: zunächst wechselhaft mit schauerartigen, teils gewittrigen Regenfällen. Dienstag teils sonnig, teils bewölkt mit Schauern. Höchstwerte morgen 20 bis 27, dann 16 bis 22 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.08.2020 10:00 Uhr