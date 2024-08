Das Wetter in Bayern: Sonne, Wolken, vereinzelte Schauer bei 20 bis 26 Grad

Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken, dazu gebietsweise schauerartiger Regen, besonders an den Bergen auch Gewitter. Höchstwerte 20 bis 26 Grad. In der Nacht ähnlich bei Tiefstwerten um 15 Grad. Morgen kann es im Südosten noch schauern, sonst ist es trocken bei 22 bis 27 Grad. Ab Dienstag viel Sonne, 26 bis 30 Grad. Ab Mittwochnachmittag dann vereinzelt Gewitter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.08.2024 07:00 Uhr