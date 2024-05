Das Wetter in Bayern: Sonne, Wolken, vereinzelt Gewitter

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag teils sonnig, teils bewölkt. In Schwaben und Oberbayern warnt der Deutsche Wetterdienst vor schweren Gewittern mit Starkregen. Höchstwerte zwischen 15 und 23 Grad. In der Nacht gebietsweise kräftige, gewittrige Regenfälle und Abkühlung auf 13 bis 7 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen überwiegend bewölkt und regnerisch. Am Wochenende wechselhaft bei 16 bis 23 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.05.2024 16:00 Uhr