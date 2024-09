Das Wetter in Bayern: Sonne, Wolken und Wind bei 15 bis 24 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag wechselnd bewölkt mit teils längeren sonnigen Abschnitten, ganz vereinzelt Schauer. Temperaturen zwischen 15 und 24 Grad. In der Nacht zunehmend sternenklar, Temperaturrückgang auf 13 bis 4 Grad. In den nächsten Tagen meist freundlich. Dabei oft sehr windig. Tagsüber Erwärmung auf 18 bis 25 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.09.2024 15:00 Uhr