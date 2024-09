Das Wetter in Bayern: Sonne, Wolken und vereinzelt Schauer bei 14 bis 23 Grad

Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils wolkig und vereinzelt Schauer. 14 bis 23 Grad. Der Deutsche Wetterdienst warnt weiter an den Alpen und im Bayerischen Wald vor heftigem Starkregen. In der kommenden Nacht vielerorts klar bei Werten um 9 Grad. Ab morgen meist freundlich, aber oft sehr windig bei 18 bis 25 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.09.2024 10:00 Uhr