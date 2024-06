Das Wetter in Bayern: Sonne, Wolken und vereinzelt Regen bei 20 bis 26 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten, in Franken regnerisch. Höchstwerte zwischen 20 und 26 Grad. In der Nacht sinken die Temperaturen auf bis zu 13 Grad. Morgen und auch am Mittwoch und Donnerstag viel Sonne. Nur vereinzelt Schauer oder Gewitter. Maximal 31 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.06.2024 10:00 Uhr