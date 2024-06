Das Wetter in Bayern: Sonne, Wolken und vereinzelt Regen

Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils bewölkt, in Teilen Frankens und am Bodensee mehr Sonne. Vereinzelt Schauer oder Gewitter. Höchstwerte zwischen 16 und 20 Grad. In der Nacht trocken, es kühlt ab auf 9 Grad. Morgen im Südosten anfangs auch mal sonnig, sonst Wolken und vereinzelt Regen. Am Wochenende wechselhaft, dazu am Samstag mehr Schauer und Gewitter, am Sonntag weniger. Bis 23 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2024 12:00 Uhr