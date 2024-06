Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken bei 24 bis 29 Grad. Vereinzelt Schauer und Gewitter bei mitunter lebhaftem Wind. In der kommenden Nacht vielerorts klar bei Werten um 16 Grad. Morgen viel Sonnenschein bei maximal 34 Grad. Am Sonntag zunächst im Südosten noch sonnig, sonst bewölkt mit schauerartigen Regenfällen und Gewittern. Am Montag weiterhin Schauer und Gewitter bei 18 bis 26 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.06.2024 06:00 Uhr