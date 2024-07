Das Wetter in Bayern: Sonne, Wolken und teils Regen bei 17 bis 22 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag überwiegend bewölkt, Sonne vor allem südlich der Donau. Höchstwerte 17 bis 22 Grad. Gebietsweise schauerartiger Regen und mancherorts Gewitter bei teils lebhaftem Wind. In der Nacht ziehen die Schauer im Norden ab, im Süden weiter regnerisch, Tiefstwerte um 12 Grad. Zum Wochenende hin oft freundlich bei 23 bis 30 Grad, ab Samstagnachmittag einzelne, teils kräftige Schauer und Gewitter.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.07.2024 11:45 Uhr