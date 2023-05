Das Wetter in Bayern: Sonne, Wolken und teils gewittriger Regen

Kurzmeldung ein/ausklappen Bayern klagt im Juni gegen die Erbschaftssteuer

München: Das bayerische Kabinett hat eine Klage gegen die Erbschaftssteuer vor dem Bundesverfassungsgericht beschlossen. Ministerpräsident Söder begründete das mit einer Benachteiligung Bayerns. Er verwies auf massiv gestiegene Immobilienpreise durch die neuen Bewertungsrichtlinien für Gebäude. Die Gartenlaube in Miesbach habe inzwischen den gleichen Wert wie manche Villa in Greifswald, so der Ministerpräsident. Viele Normalverdiener gerade im Süden Bayerns müssten Haus und Hof verkaufen, um die Erbschaftssteuer bezahlen zu können. Das führe zu einem Ausverkauf der Heimat. Bayern will deshalb erreichen, dass die Freibeträge für die Erbschaftssteuer erhöht werden. Die Klage soll in zwei Wochen eingereicht werden.

