Das Wetter in Bayern: Sonne, Wolken und Schauer. Höchstwerte 10 bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten bei sehr lebhaftem Wind. Später vereinzelte Schauer. Tageshöchstwerte 10 bis 14 Grad. In der Nacht Abkühlung auf Tiefstwerte um 5 Grad. Morgen überwiegend bewölkt und in der zweiten Tageshälfte gebietsweise Regen. Auch am Donnerstag wechselhaft mit gelegentlichen Regenfällen. Am Freitag freundlicher mit Sonne, besonders im Süden. Höchsttemperaturen zunächst bei 10 bis 19 Grad, am Freitag bis 23 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.04.2024 06:00 Uhr