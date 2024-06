Das Wetter in Bayern: Sonne, Wolken und Schauer - 18 bis 24 Grad

Das Wetter in Bayern: wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten bei Höchstwerten von 18 bis 24 Grad. Vereinzelt Schauer und Gewitter. Mitunter lebhafter Wind. In der Nacht anfangs noch Schauer oder Gewitter, später dann meist trocken. Tiefstwerte um 11 Grad. In den kommenden Tagen Sonne und Wolken im Wechsel. Am Samstag im Süden öfter Schauer und Gewitter. Höchstwerte 19 bis 26 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.06.2024 06:00 Uhr