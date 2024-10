Das Wetter in Bayern: Sonne, Wolken und Regen bei 14 bis 19 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Norden mal sonnig, mal bewölkt und einzelne Schauer. Im Süden bewölkt und von Südwesten her Regen, vor allem an den Alpen. Dazu windig. Höchstwerte 14 bis 19 Grad. In der Nacht vielerorts regnerisch bei Tiefstwerten zwischen 12 und 7 Grad. Bis Freitag oft stark bewölkt und zeitweise Regen. Tageshöchsttemperaturen 9 bis 15 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.10.2024 15:00 Uhr