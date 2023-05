Das Wetter in Bayern: Sonne, Wolken und Regen bei 12 bis 19 Grad

Kurzmeldung ein/ausklappen Gewerkschaften warnen vor Änderungen am Streikrecht

Berlin: Zum Tag der Arbeit hat die IG-Metall ihre Erfolge in den jüngsten Tarifkonflikten unterstrichen. Bei der zentralen Metaller-Kundgebung in Berlin sagte Gewerkschaftschef Hofmann, nur wegen deutlicher Lohnsteigerungen könnten die Beschäftigten trotz der Krisen positiv ins Jahr schauen. Er warnte davor, das Streikrecht zu beschneiden. In den Tarifkonflikten könnten die Gewerkschaften dann nur noch betteln, so Hofmann. Auch Verdi-Chef Werneke verwahrte sich gegen Änderungen am Streikrecht. Wer es einschränke, lege die Axt an der sozialen Markwirtschaft an. Die Gewerkschafts-Chefs reagierten damit auf die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. BDA-Chef Dulger hatte die jüngsten Warnstreiks als unverhältnismäßig kritisiert und neue Regeln für Arbeitskämpfe gefordert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.05.2023 13:00 Uhr