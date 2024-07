Das Wetter in Bayern: Sonne, Wolken und örtlich Schauer oder Gewitter

Das Wetter in Bayern: Sonne, Wolken und vor allem in Franken örtlich Schauer und Gewitter. 22 bis 27 Grad. In der Nacht von Nordwesten her stellenweise Regen. Tiefstwerte 16 bis 13 Grad. Auch morgen unbeständig mit vereinzelten Schauern oder Gewittern. Von Donnerstag an zunehmend freundlich. Höchstwerte zwischen 20 und 28 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.07.2024 14:45 Uhr