Das Wetter in Bayern: Sonne, Wolken und örtlich Schauer bei bis zu 25 Grad

Nachrichtenarchiv - 10.05.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Leicht unbeständig mit Sonne, Wolken und örtlich Schauern und Gewittern, Höchstwerte 21 bis 25 Grad. Die Aussichten: Morgen Regenwolken, im Südosten Sonne und Gewitter; Höchsttemperaturen 10 bis 20 Grad. Am Dienstag heiter und bei 8 bis 14 Grad deutlich kühler. Tiefstwerte in der Nacht plus vier bis minus ein Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.05.2020 06:00 Uhr