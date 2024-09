Das Wetter in Bayern: Sonne, Wolken und örtlich Schauer

Das Wetter in Bayern: Am Abend überwiegend sonnig, gebietsweise wolkig, örtlich auch Schauer oder Gewitter. Aktuell warnt der Wetterdienst vor schweren Gewittern im Landkreis Coburg. In der Nacht zunächst noch einzelne Schauer, dann meist klar. Tiefstwerte 18 bis 11 Grad. Auch morgen mehr Sonne als Wolken, einzelne Gewitter. Am Mittwoch im Osten länger sonnig, im Westen mehr Wolken und immer wieder Schauer. Am Donnerstag wechselhaft. Höchstwerte 22 bis 30 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.09.2024 18:15 Uhr