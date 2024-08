Das Wetter in Bayern: Sonne, Wolken und örtlich Schauer

Das Wetter in Bayern: Heute teils freundlich, teils bewölkt. Am Nachmittag vielerorts länger sonnig. Besonders im Süden vereinzelt Schauer und Gewitter. Höchstwerte 20 bis 24 Grad. In der Nacht meist klar, Tiefstwerte um 10 Grad. Die weiteren Aussichten: Ab morgen viel Sonnenschein, Höchstwerte bis 26, ab Freitag bis 32 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.08.2024 06:00 Uhr