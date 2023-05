Das Wetter in Bayern: Sonne, Wolken und örtlich Regen bei 18 bis 22 Grad

Meldungsarchiv - 06.05.2023 12:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Heute Nachmittag bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Vereinzelt Schauer oder Gewitter, vor allem in Alpennähe und im Mittelgebirgsraum. Höchstwerte: 18 bis 22 Grad. In der Nacht meist klar oder locker bewölkt. Tiefstwerte um 8 Grad. Die Aussichten: Morgen zunächst teils länger sonnig, ab dem Nachmittag zunehmend regnerisch. Montag und Dienstag teils sonnig, teils bewölkt mit Regenfällen und Gewittern. Höchstwerte 15 bis 23 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.05.2023 12:00 Uhr