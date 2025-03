Das Wetter in Bayern: Sonne, Wolken und örtlich Gewitter bei 10 bis 17 Grad.

Das Wetter in Bayern: Verbreitet unbeständig mit Wolken, kurzen sonnigen Abschnitten sowie Schauern und örtlichen Gewittern. Höchstwerte 10 bis 17 Grad. In der Nacht teils klar, teils wolkig; örtlich Nebel. Tiefstwerte 7 bis 2 Grad. Morgen im Südosten etwas Sonne, ansonsten bewölkt und gebietsweise Regen bei 7 bis 14 Grad. Am Donnerstag und Freitag freundlicher und wärmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.03.2025 15:00 Uhr