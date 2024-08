Das Wetter in Bayern: Sonne, Wolken und örtlich Gewitter

Das Wetter in Bayern: Im Süden wechselhaft mit Wolken, Sonne und ganz vereinzelt Schauern und Gewittern. Im Norden freundlich. Recht windig bei Höchstwerten zwischen 20 bis 24 Grad. Tiefstwerte in der Nacht um 10 Grad. Morgen und auch am Freitag und Samstag dann viel Sonnenschein, Samstagabend sind an den Alpen lokale Wärmegewitter möglich. Höchstwerte morgen bis 26, ab Freitag bis 32 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.08.2024 12:00 Uhr